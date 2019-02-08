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Решать будет Германия: Франция "сдала назад" в европейском споре по "Северному потоку – 2"

Сегодня, 14:18

Стороны согласовали новую редакцию поправок к Газовой директиве ЕС, сообщают СМИ

Фото: nord-stream.com
Решать будет Германия: Франция "сдала назад" в европейском споре по "Северному потоку – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg Экономика Стороны согласовали новую редакцию поправок к Газовой директиве ЕС, сообщают СМИ

Германия и Франция урегулировали спор по "Северному потоку - 2" и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС. Стороны предложили новую редакцию, которая не блокирует российский проект. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на проект компромиссного документа.

Это предложение в случае утверждения Советом ЕС и Европарламентом приведет к ужесточению Газовой директивы ЕС, однако отдаст Германии все полномочия по ее применению или предоставлению исключений из нее "Северному потоку — 2", отмечает агентство. 

Указывается, что документ позволяет избежать кризиса между Парижем и Берлином и позволит Франции поддержать поправки к Газовой директиве ЕС.

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Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока - 2" этой страной является Германия. Это предложение уже передано государствам ЕС для обсуждения.

Напомним, сегодня, 8 февраля, в Брюсселе проходит заседание Комитета постоянных представителей ЕС, на котором должно быть принято решение о предоставлении председательствующей в Совете ЕС Румынии (с 1 января по 30 июня) мандата на проведение переговоров с Европарламентом и Советом ЕС по поправкам в Газовую директиву Евросоюза. Чтобы дать Румынии этот мандат послы должны согласовать первую черновую версию исправленной директивы, на сновании которой будут вестись эти переговоры. Это лишь первый этап в реформировании текста. В случае успешного завершения переговоров Совета ЕС и Европарламента итоговый документ должен быть утвержден сначала послами 28 стран ЕС, а затем министрами в Совете ЕС.

Ранее МИД Франции сообщил, что намерен поддержать изменение газового законодательства ЕС так, чтобы его действие распространялось на "Северный поток – 2" и таким образом выступить против строительства российского газопровода.

При этом Канцлер Германии Ангела Меркель сдержанно отреагировала на это заявление. По словам Меркель, для нее важно, чтобы Украина оставалась транзитером российского газа. При этом канцлер не считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" сделает Германию или Европу слишком зависимой от России.

Как известно, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Подробнее о проекте газопровода читайте на сайте "Сегодня" в материале : "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".

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Тег Германия, Франция, ЕС, фрг, Nord Stream 2, Северный поток 2, газовая директива

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Источник:

ТАСС

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