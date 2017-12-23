Решение арбитража в Стокгольме по спору "Нафтогаза" и "Газпрома": появилась реакция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назвал исторической победой решение Стокгольмского арбитража, которое было вынесено в пользу украинской Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в споре с российским монополистом "Газпромом" по контракту на закупку газа, а проигрыш, по его словам, мог привести к дефолту страны. Об этом Порошенко заявил в ходе встречи с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

"Все знали о кабальных условиях контракта со времени его заключения. По моему указанию правительство Яценюка, Гройсмана – блестящее выполнение, когда мы очень мало говорили, но очень много делали – привело к победе по всем пунктам "Нафтогаза" над "Газпромом". Я считаю, что это историческая победа. В случае, если бы был проигрыш, перед Украиной существовала прямая угроза дефолта", – сказал Порошенко.

"Хочу поздравить вас (Коболева. – Ред.), юридическую команду "Нафтогаза", правительство, народ Украины с тем, что Украина научилась защищать свои интересы, используя европейские суды… Сейчас, когда мы показали, что мы умеем отстаивать национальную безопасность, государственные интересы, я думаю, что у нас будет более твердая позиция в переговорах с нашими иностранными партнерами о будущем нашей газотранспортной системы и "Нафтогаза". Считаю, что сегодня состоялся огромный вклад в энергетическую безопасность нашей страны", – добавил президент.

Напомним, ранее "Нафтогаз" заявил, что выиграл в Стокгольмском арбитраже спор против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем ключевым вопросам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.

В частности, суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери-или-плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009 – 2017 годы. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз – в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. Кроме того, суд понизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долларов за тысячу кубометров.

Кроме того, "Нафтогаз" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса. Будущие поставки на неподконтрольные территории Донбасса не затронут "Нафтогаз" до прекращения оккупации.

При этом "Газпром" также уверен в своей победе в суде, так как согласно решению арбитража, Украина должна заплатить 2 млрд долларов, а контракт 2009 года остается действующим до 2019 года. В свою очередь, в "Нафтогазе" отметили, что благодаря пересмотру контрактной цены Украина сэкономила 1,8 млрд долларов на приобретенном в 2014-2015 годах газе.