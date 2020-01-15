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Решение Кабмина: мобильных операторов отправят на тендеры

15 января, 14:46

Правительство хочет внедрить скоростной интернет даже в отдаленных селах

/ Фото: Pixabay

Правительство будет распределять частоты, предназначенные для 5G, исключительно через открытые тендеры. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Украинцы смогут пользоваться интернетом даже во время полета в самолете. Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи – это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах", – написал глава правительства в Telegram.

Новшествам поспособствует решение Кабмина по распределению частот.

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"Отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры", – рассказал Гончарук, отметив, что такой порядок уменьшит коррупцию в госорганах.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что к 2022 году 90% населенных пунктов в Украине должны быть обеспечены скоростным интернетом, а реализовать эту задачу поможет меморандум, подписанный премьер-министром и ведущими операторами мобильной связи.

Напомним, новости "Сегодня" ранее рассказывали, когда ожидать запуска 5G в Украине и какие преимущества будут у связи нового поколения:

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Источник: Сегодня

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