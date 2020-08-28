Решение о закрытии дела "Роттердам+" ставит точку в многолетних манипуляциях

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыть уголовное производство в отношении постановления НКРЭКУ "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электрическую энергию", известное как дело "Роттердам+", подтвердило законность применения принципа импортного паритета и безосновательность ранее выдвинутых подозрений.

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Это решение в очередной раз подтвердило, что порядок формирования прогнозной цены на электроэнергию в 2016 году определил прозрачные правила работы на Оптовом рынке электроэнергии, которые до этого не применялись.

ДТЭК на протяжении всего периода следствия предоставлял НАБУ и САП документы и отвечал на десятки запросов, способствуя всестороннему и исчерпывающему расследованию, сообщает медиа-центр компании.

Целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских стран были подтверждены международными исследованиями.

Этот принцип также отражен в меморандуме Украины с Международным валютным фондом для определения цены на природный газ. Компания в течение четырех лет использовала этот принцип ценообразования при продаже угля как частным, так и государственным энергогенерирующим компаниям.

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ДТЭК всегда последовательно выступал за внедрение в Украине прозрачных европейских механизмов ценообразования и отказ от ручного регулирования. Компания сожалеет, что решение НКРЭКУ о внедрении таких принципов стало инструментом для политических манипуляций, многолетней травли компании.

Компания ожидает, что решение прокуратуры о закрытии дела прекратит безосновательные обвинения, которые наносят урон репутации компании и ее сотрудников.

ДТЭК рассматривает возможность защиты репутации компании и своих сотрудников, которые подверглись необоснованному преследованию в рамках этого уголовного производства, в судебном порядке.

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