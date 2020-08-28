Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Решение о закрытии дела "Роттердам+" ставит точку в многолетних манипуляциях

28 августа, 20:10

Инна Бабур Инна Бабур

Закрытие дела подтвердило законность применения принципа импортного паритета и безосновательность выдвинутых подозрений

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыть уголовное производство в отношении постановления НКРЭКУ "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электрическую энергию", известное как дело "Роттердам+", подтвердило законность применения принципа импортного паритета и безосновательность ранее выдвинутых подозрений.

Реклама

Это решение в очередной раз подтвердило, что порядок формирования прогнозной цены на электроэнергию в 2016 году определил прозрачные правила работы на Оптовом рынке электроэнергии, которые до этого не применялись.

ДТЭК на протяжении всего периода следствия предоставлял НАБУ и САП документы и отвечал на десятки запросов, способствуя всестороннему и исчерпывающему расследованию, сообщает медиа-центр компании.

Целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских стран были подтверждены международными исследованиями.

Этот принцип также отражен в меморандуме Украины с Международным валютным фондом для определения цены на природный газ. Компания в течение четырех лет использовала этот принцип ценообразования при продаже угля как частным, так и государственным энергогенерирующим компаниям.

В тренде
Тариф на газ для украинцев вырос сразу на 45%: новые расценки "Нафтогаза"
Реклама

ДТЭК всегда последовательно выступал за внедрение в Украине прозрачных европейских механизмов ценообразования и отказ от ручного регулирования. Компания сожалеет, что решение НКРЭКУ о внедрении таких принципов стало инструментом для политических манипуляций, многолетней травли компании.

Компания ожидает, что решение прокуратуры о закрытии дела прекратит безосновательные обвинения, которые наносят урон репутации компании и ее сотрудников.

ДТЭК рассматривает возможность защиты репутации компании и своих сотрудников, которые подверглись необоснованному преследованию в рамках этого уголовного производства, в судебном порядке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТЭК НАБУ уголовное производство НКРЭКУ САП Роттердам+
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въезд
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въездУкраина
Лещенко полностью поглотило теплое место в наблюдательном совете УЗ, – экс-менеджер
Лещенко полностью поглотило теплое место в наблюдательном совете УЗ, – экс-менеджер "Укрзализныци"Экономика
12 компаний изъявили желание продавать газ населению по импортному паритету
12 компаний изъявили желание продавать газ населению по импортному паритетуЭкономика
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет ли реструктуризация
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет ли реструктуризацияЭкономика
Уроки карантина: дистанционная работа – это надолго, безопасность и стабильность – в приоритете
Уроки карантина: дистанционная работа – это надолго, безопасность и стабильность – в приоритетеЭкономика
Аренду жилья хотят изменить, а риелторов вывести из
Аренду жилья хотят изменить, а риелторов вывести из "тени"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять