Решение Саудовской Аравии ударило по ценам на нефть

Инвесторы также наблюдают за ситуацией в Ливии и США

Цены на нефть эталонных марок падают после стремительного роста на прошлой неделе. Снижение происходит на фоне отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи.

Так, 9 июня к 11:27 по киевскому времени стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 40,34 доллара за баррель, что на 0,46 доллара (1,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упали в цене на 0,64 доллара (1,68%) – до 37,55 доллара за баррель.

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"Рынок был разочарован тем, что Саудовская Аравия решила не продлевать дополнительное снижение добычи на 1 млн б/с, которое она осуществляла помимо согласованной квоты", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Речь идет о том, о заявлении министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана. Он проинформировал, что добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн б/с будут действовать лишь в июне.

Эксперты также подчеркнули, что на настроения трейдеров повлияла новость о перспективах возвращения ливийских поставок на рынок. Ливийская нефтяная национальная корпорация (NOC) сообщила, что крупнейшее нефтяное месторождение страны Шарара (Sharara) может выйти на полную мощность в течение 90 дней. Добыча на Шараре начинается после полугодовой остановки.

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Помимо этого, инвесторы следят за уровнем добычи сланцевой нефти в США на фоне восстановления нефтяных цен, отмечает S&P Global Platts.

"Добыча в США затрудняет восстановление баланса на рынке. Трейдеры начинают беспокоиться и фиксируют прибыль на уровне цены WTI примерно в 40 долларов за баррель", – сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, – для них этот показатель составляет 11 млн б/с. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять его цену.

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При этом эксперты предупреждали, что в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

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