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Решение суда ЕС по доступу "Газпрома" к OPAL: появилась реакция Шефчовича

11 сентября, 15:06

Зампред ЕК назвал вердикт суда в преддверии "трехсторонки" совпадением

/ Фото: AFP

Решение Европейского суда юстиции об отмене расширенного доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL, который является продолжением "Северного потока", в преддверии трехсторонних переговоров по газу является чистым совпадением.

Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович в среду, 11 сентября, в Брюсселе (Бельгия).

"Мы обсуждали дату нашей трехсторонней встречи с мая, поскольку мы ожидали формирования нового украинского правительства после выборов в Украине. Решение по дате трехсторонних консультаций было принято буквально в эти выходные (она пройдет 19 сентября. – Ред.), мы понятия не имели, какое может быть совпадение по времени с решением Европейского суда юстиции", – сообщил он.

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Напомним, что трубопровод OPAL является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток" по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза. Его мощность составляет 36 млрд куб. м в год.

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10 сентября Минэнерго Польши сообщило, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL. А глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Возняк заявил, что решение суда должно увеличить транзит газа по Украине, который по итогам 2018 года составил 86,8 млрд куб. м, почти на 12,5 млрд куб. м в год.

В "Нафтогазе" назвали решение суда приятным сюрпризом для Украины.

Между тем контракт, который Украина заключила с Россией на транзит газа, был подписан в 2009 году и истекает в 2019-м. Вопрос транзита с 2020-го будет обсуждаться 19 сентября. Но украинская сторона уже отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита:

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Источник: ТАСС

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