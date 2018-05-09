Решение Трампа по Ирану рекордно взвинтило цены на нефть

Сегодня, 11:42

Нефтяной рынок отреагировал на геополитические изменения

Фото: AFP
Фото: AFP

Цены нефти эталонной марки Brent на мировом рынке достигла 77 долларов за баррель впервые с 27 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, 9 мая, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле 2018 г.  на лондонской бирже ICE  поднималась до 77,13 доллара за баррель в 10 часов утра. К 11:30 стоимость барреля снизилась до 77,04 доллара.

Фьючерс на нефть Brent

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Как отмечают эксперты, нефть подорожала на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном. Президент США Дональд Трамп также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия. Также президент США подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций. Трамп заявил, что это будут санкции "самого высокого уровня", не уточнив подробности.

Напомним, банковские аналитики Уолл-стрит повышают прогнозные цены на нефть седьмой месяц подряд. Тем не менее, аналитики ожидают снижения цен в 2019 году, поскольку сделку ОПЕК+ могут не продлить, а производители сланцевой нефти США наращивают ее добычу. 

Напомним, в 2017 году средняя стоимость сырой нефти составила 53 доллара за баррель.
нефть, Иран, ОПЕК, Brent, цены на нефть

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"Сегодня"

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