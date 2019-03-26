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Рева подвел итоги мартовского перерасчета пенсий

Сегодня, 14:52

Увеличение более чем на 1000 гривен получили 2,45 млн пенсионеров

Фото: Кабинет министров Украины
Рева подвел итоги мартовского перерасчета пенсий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a23/38e/5c9a2338e5241.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a23/38e/5c9a2338e5241.jpg Экономика Увеличение более чем на 1000 гривен получили 2,45 млн пенсионеров

Размер пенсий в Украине по итогам перерасчета, который был проведен в марте, увеличился у 8,97 млн украинцев, при этом почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату (1205 гривен).

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает 26 марта пресс-служба правительства.

По его словам, минимальный размер повышения составил 100 гривен, а увеличение более чем на 1000 гривен получили 2,45 млн пенсионеров.

"Это был массовый перерасчет, предусмотренный законодательством", – сказал Рева.

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Министр напомнил, что новая индексация будет проходит автоматически по утвержденной формуле. Суть состоит в том, что показатель средней заработной платы, который применяется для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, как выросли пенсии. Наибольшее число украинцев получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен. При этом средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составляет 514 гривен.

Кроме того, "Сегодня" разбирались, реально добавить еще одну выплату для пенсионеров: "Пенсионерам сулят 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность".

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Тег пенсии, Минсоцполитики, Рева, индексация пенсий

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