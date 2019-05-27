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Рева встретился с главой миссии МВФ: стало известно, о чем говорили

27 мая, 19:45

Министр заверил МВФ, что сейчас угроз экономической стабильности в Украине нет

Фото: Кабинет министров Украины

Министр социальной политики Андрей Рева сегодня обсудил с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Роном ван Роденом программу жилищных субсидий, результаты отопительного сезона 2018-2019 годов, предварительные итоги пенсионной реформы и среднесрочную бюджетную перспективу. Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

"В повестке дня миссии МВФ есть и политическая ситуация, имеется в виду досрочная отставка правительства, которая может восприниматься финансовыми донорами Украины как экономический и социальный дестабилизирующие факторы", – сказано в сообщении.

Рева заверил, что в настоящее время угроз экономической стабильности в стране нет.

"Несмотря на избирательную кампанию, правительство намерено обеспечить стабильность на переходный период, несмотря на происходящие. Наша политика и в дальнейшем, весь этот переходный период, будет прогнозируемой", – подчеркнул он и поблагодарил МВФ за понимание специфики Украины.

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В свою очередь Рон ван Роден поблагодарил Реву, а также премьер-министра Владимира Гройсмана за конструктивное сотрудничество. По его словам, МВФ искренне желает, чтобы Украина развивалась как цивилизованное европейское государство, и будет всячески поддерживать эти стремления украинского народа. Он также отметил, что в последние годы Украине удалось провести хорошие реформы, среди которых пенсионная и программа субсидирования.

В Минсоцполитики добавили, что в переговорах участвовали не только представители этого министерства, но также и Минфина.

Ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен отметила, что организация считает "критически важным" для Украины продолжение сотрудничества с МВФ в ближайшие три года и призывает Зеленского сохранить его. 

Экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского, заявил, что после завершения досрочных парламентских выборов и формирования следующего состава правительства Киев и МВФ могут начать переговоры о новой программе сотрудничества.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Миссия Фонда начала работу в Украине 21 мая:


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Тег Минфин, Минсоцполитики, МВФ, миссия МВФ, Рева

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