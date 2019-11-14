Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,32
26,76

Ревизоры МВФ едут в Украину ради новой программы финансирования

14 ноября, 09:24

Миссия фонда начнет работу в Киеве 14 ноября

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Сегодня в Украину прибудет миссия Международного валютного фонда (МВФ). Ее возглавит Рон ван Роден. Целью визита миссии в Украину является продолжение переговоров о новой программе финансирования.

Как ранее заявлял директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен, в фонде рассчитывают на быстрое завершение работы миссии в Украине и результативные переговоры, несмотря на наличие "нерешенных вопросов".

Томсен уточнил, что важной частью обсуждений будет вопрос очищения банковского сектора.

Реклама

Как известно, новая трехлетняя программа расширенного кредитования должна заменить программу stand-by объемом в 3,9 млрд долларов. Детали новой программы украинская делегация обсуждала с МВФ в Вашингтоне в октябре, однако детали договоренностей пока не раскрываются.

В тренде
Нормальная европейская практика: эксперты объяснили введение новых штрафов
Фото: flickr.com

Предыдущая миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

переговоры Украина stand-by МВФ миссия МВФ EFF Рон ван Роден

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без них
Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без нихЭкономика
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммы
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммыЭкономика
В Минэкономики назвали стоимость гектара после открытия рынка земли
В Минэкономики назвали стоимость гектара после открытия рынка землиЭкономика
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекорд
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекордЭкономика
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всего
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всегоЭкономика
"Вырастут не сильно": Гончарук объяснил, что будет с пенсиями в 2020 годуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...