Ревизоры МВФ едут в Украину ради новой программы финансирования

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Сегодня в Украину прибудет миссия Международного валютного фонда (МВФ). Ее возглавит Рон ван Роден. Целью визита миссии в Украину является продолжение переговоров о новой программе финансирования.

Как ранее заявлял директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен, в фонде рассчитывают на быстрое завершение работы миссии в Украине и результативные переговоры, несмотря на наличие "нерешенных вопросов".

Томсен уточнил, что важной частью обсуждений будет вопрос очищения банковского сектора.

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Как известно, новая трехлетняя программа расширенного кредитования должна заменить программу stand-by объемом в 3,9 млрд долларов. Детали новой программы украинская делегация обсуждала с МВФ в Вашингтоне в октябре, однако детали договоренностей пока не раскрываются.

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Предыдущая миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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