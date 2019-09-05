Ревизоры МВФ едут в Украину: стало известно, о чем будут говорить

Национальный банк Украины (НБУ) готов к приезду миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев на следующей неделе. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий. Как ранее анонсировал премьер-министр Алексей Гончарук, визит миссии МВФ в Украину ожидается с 10 по 24 сентября.

По словам Смолия, с миссией МВФ будут обсуждаться ключевые вопросы сотрудничества в рамках новой программы. Текущая программа фонда истекает в конце 2019 года.

"Мы ожидаем приезда миссии на следующей неделе. В первую очередь, это будут разговоры касательно параметров программы – ее срок, объем. И мы надеемся на успешное завершение таких переговоров", – заявил Смолий.

Ранее глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова также отмечала, что новая программа МВФ будет длиннее предыдущей и, как рассчитывают в правительстве, может стать последней.

Напомним, в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов.

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В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита. В свою очередь, как считает замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

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