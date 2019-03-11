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"Ревизоры" МВФ посетят Раду: названа цель визита

Сегодня, 13:02

Миссия Фонда представляет интересы международных финансовых организаций

Фото: Getty Images
"Ревизоры" МВФ посетят Раду: названа цель визита //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/63f/b33/5c863fb33ca40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/63f/b33/5c863fb33ca40.jpg Экономика Миссия Фонда представляет интересы международных финансовых организаций

Сегодня, 11 марта, в Верховной Раде будут присутствовать представители Международного валютного фонда (МВФ), миссия которого начала работу в Украине 5 марта. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Верховной Рады  по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат Михаил Довбенко, передает "РБК-Украина".

По словам Довбенко, представители МВФ собираются узнать, как образом Украина планирует выполнять договоренности.

"Сегодня у нас в Верховной Раде будет миссия МВФ, которая будет представлять интересы международных финансовых организаций и доноров. Их внимание будет привлечено к тому, каким образом мы планируем выполнять наши договоренности, зафиксированные в меморандуме", – сообщил Довбенко.

Напомним, ранее глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев посетовал, что Украина не выполнила условия МВФ по фондовому рынку. При этом изменения, по словам Хромаева, необходимы, в первую очередь, самой Украине.

А экономист Тарас Козак в комментарии "Сегодня" отмечал, что текущая миссия МВФ не даст позитивного решения по кредиту. Впрочем, как отмечает председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, такое решение миссия и не должна была принимать.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

В январе 2019 года Киев и Фонд определили так называемые "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме stand-by.

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Тег Рада, Верховная Рада, stand-by, МВФ, миссия МВФ, Довбенко

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