Рейтинг МФО Украины с лучшим обслуживанием – по данным Finance.ua

Finance.ua обновил рейтинг микрофинансовых учреждений, у которых процесс выдачи онлайн-кредита на карту организован лучше всех

Недавно финансовый супермаркет Finance.ua обновил рейтинг микрофинансовых учреждений, у которых процесс выдачи онлайн-кредитов на карту организован лучше всех.

Было решено не проводить оценку активов, пассивов, объемов выданных займов – эти данные у всех практически одинаковы. Для исследования обращали внимание на комфорт, быстроту и качество обслуживания.

Кому нужен такой рейтинг

Кредиты онлайн стали актуальной услугой. МФО уничтожили монополию банков, предоставив потребителям выбирать между скоростью и лояльностью. Поэтому украинцам важно знать, где можно получить самое качественное и удобное обслуживание.

Как выполняли подсчеты

Finance.ua сформировал перечень фирм, чьи сайты находятся на первых страницах поисковых систем. Из этого списка убрали те организации, которые выдают займы только частным предпринимателям, а также сайты, работающие не по всей стране. В итоге получили 46 компаний, которые оценивались по 5 ключевым параметрам и сформировали рейтинг МФО:

1) Актуальность данных на сайте

Для потребителей важно, чтобы на сайте МФО были расписаны все условия получения кредита. Человек должен понимать, сколько будет его переплата, куда вносить деньги, есть ли комиссии и пр. Наличие данных по каждому пункту добавляло к рейтингу 4,28 балла.

2) Качество работы колл-центра МФО

Сотрудники Finance.ua по три раза звонили во все 46 компаний, чтобы задать самые разные вопросы про размер ставки, необходим ли поручитель, какой срок кредитования и прочее. За каждый пункт фирма получила от 1 до 5 баллов.

3) Варианты погашения долга

Уточнялось, можно ли закрыть заем при помощи разных финансовых инструментов – в кассе, на сайте, через терминалы, в интернет-банкинге. За каждый возможный способ компания получала 7,5 бала.

4) Бонусы и программы лояльности

Почти все МФО предлагают своим клиентам акции и прочие поощрения за длительное сотрудничество. В этом случае Finance.ua учитывал возможность получения беспроцентного кредита новичкам или сниженные ставки для постоянных заемщиков. За каждую из программ МФО получала 7,5 пункта.

5) Заключение оффлайн договора

Ряд консервативных плательщиков хотят иметь на руках оффлайн-договор, подойти в отделение, обсудить ряд вопросов. Те фирмы, у которых есть такая возможность, получили по 10 баллов сверху.

Портал Finance.ua – украинский ресурс о финансах и банках, который работает с 1999 года, а с 2018 года компания стала активно развивать сервис подбора и сравнения займов и банковских карточек. Сотрудники портала регулярно пересматривают свой рейтинг МФО, чтобы предоставить пользователям актуальный срез рынка.

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