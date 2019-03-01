Рейтинги просмотров в сети бьют видео обычных фермеров и аграриев

Один из них – свиновод из Житомирской области Александр Дмитрук

Рейтинги просмотров в сети бьют видео обычных фермеров и аграриев 2019-03-01T18:27:00+02:00 Экономика Один из них – свиновод из Житомирской области Александр Дмитрук

Выставлять в социальных сетях фотографии еды или вести фэшн-блоги становится непопулярно. Рейтинги просмотров в интернете бьют видео обычных фермеров и аграриев. Они учат, как вырастить скот и выгодно продать, а также какие зерновые лучше сеять в этом году, чтобы хорошо заработать.

Корреспондент "Сегодня" Алексей Керман встретился с блогером, который рассказывает о свиноводстве. Он уверяет, что создать прибыльное хозяйство можно с минимальным бюджетом.

Александр Дмитрук из Житомирской области – утром свиновод, вечером – блогер, который пишет о своей ферме. 14 лет назад он купил одного поросенка, а теперь у него их тысяча.

"Тогда как раз был скачок цен, когда я купил дешево, продал дорого, попался поросенок, который рос довольно неплохо и я тогда заработал деньги. На то время неплохие деньги. На них купил еще поросят. Потом разработал целую технологию разведения свиней", – рассказал он.

По его словам, он выделяет два-три часа в день на то, что отвечает на комментарии в сети или телефонные звонки.

Ранее аналитики подсчитали, что в Украине ежегодно сокращается производство свинины: в 2018 году было произведено 200 тыс. тонн этого вида мяса, что на 9,3% меньше, чем в 2017 году.

При этом, по мнению экспертов, у Украины есть все шансы стать мировым лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.

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