Режим работы солнечных и ветровых станций ДТЭК ВИЭ в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Сегодня ключевые задачи ДТЭК ВИЭ – защитить своих сотрудников и обеспечить непрерывную, надежную работу ветровых и солнечных электростанций для укрепления энергетической безопасности страны

Станции ДТЭК ВИЭ производят электроэнергию из энергии солнца и ветра. Сейчас это наше преимущество. В отличие от предприятий традиционной генерации, для работы которых требуется большое количество персонала и бесперебойные поставки топлива, СЭС и ВЭС могут безопасно и быстро перейти в режим работы с минимальным количеством сотрудников на объектах. Во время специального режима возобновляемые источники энергии могут продемонстрировать свой вклад в безопасное и бесперебойное энергоснабжение украинских потребителей благодаря природным энергоресурсам.

Все операционные задачи продолжат выполнять начальники смен СЭС и ВЭС (один человек на объекте). Такой режим работы является для ДТЭК ВИЭ стандартным – он ранее применялся на выходных. Теперь он внедряется на протяжении всей недели с усилением мер безопасности, чтобы минимизировать контакты людей с внешней средой. Другие сотрудники станций переведены на дистанционную работу.

СЭС и ВЭС ДТЭК ВИЭ продолжат работать – производить "зеленую" электроэнергию для украинских семей и предприятий – как и ранее.

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Мы внимательно следим за развитием событий и корректируем свою работу в соответствии с требованиями институтов власти Украины, рекомендаций Министерства охраны здоровья Украины и Всемирной организации здравоохранения, используем международный опыт индустриальных стран, столкнувшихся с кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID 19.

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В экстренных случаях, требующих большего количества персонала, будет организовано безопасное пребывание сотрудников на территории станции. В случае дальнейшего распространения эпидемии и усиления карантинных мер предусмотрен переход на закрытый (автономный) режим работы.

Мы заботимся о здоровье наших сотрудников и продолжаем работать для того, чтобы в каждой семье были свет и тепло!

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