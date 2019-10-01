Резкое подорожание доллара, начало осеннего призыва, отказ от мелких монет: итоги дня

Общество

19 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

102 населенных пункта в пяти областях Украины оставались обесточенными по состоянию на утро 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В течение октября-декабря продлится осенний призыв на срочную военную службу. Должно быть призвано 15 200 человек, из них в Вооруженные Силы – 9 000 человек, Государственную специальную службу транспорта – 800 человек, Государственную пограничную службу – 4 400 человек, Национальную гвардию – 1 000 человек. В 2018 году во время осеннего призыва план был 17 960 человек.

Превысила климатическую норму на 2°С среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве – 15,9°С. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По 7,5 тыс. грн единоразовой материальной помощи получат 73 человека – Праведники Украины и Праведники Бабьего Яра. Такое решение приняла КГГА.

Кабмин рассчитывает, что количество препаратов, принимающих участие в программе реимбурсации (возмещения стоимости) "Доступные лекарства" до 2024 года увеличится вдвое – до 500 наименований. Об этом говорится в программе правительств.

Первую полноценную зарплату начислили депутатам Верховной Рады девятого созыва. Больше всех получил первый заместитель спикера Руслан Стефанчук – 59 300 грн. Большинство депутатов получили по 40-43 тыс. грн.

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Выросли на 2% продажи новых легковых автомобилей в январе-сентябре в годовом выражении – до 61,7 тыс. единиц, сообщили в ассоциации "Укравтопром".

Экономика

Ослабил на 36 копеек до 24,56 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 2 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 1 октября. В итоге, несмотря на длительное снижение, за неделю с 25 сентября по 2 октября гривня по отношению к доллару ослабла на 23 копейки.

По 30 млн долларов в день будет покупать на межбанке НБУ в четвертом квартале для наращивания международных резервов, что на 10 млн долларов больше, чем было во втором и третьем кварталах 2019 года.

Перестали быть платежным средством монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек – их не будут принимать для расчета за товары и услуги. В всех банках их примут для обмена до 30 сентября 2020 включительно, а в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, "Райффайзен банк Аваль") – до 30 сентября 2022 года.

Верховная Рада 18 октября планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2020 год. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Кабмин прекратил полномочия шести членов наблюдательных советов государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка. Решение принято потому, что эти персоны не согласовал Нацбанк.

Импорт товаров в августе рос более высоким темпами, чем экспорт – на 8,2% и на 5,6% соответственно, тогда как в июле импорт товаров вырос на 9,1%, а экспорт – на 20,8%. Объем экспорта товаров в августе составил 3,9 млрд долларов. Объем импорта составил 5,2 млрд.

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На 27% превысил предыдущий рекорд, который продержался девять лет, в сезоне 2018-2019 годов импорт овощей в Украину. Об этом сообщили в EastFruit. Импортировано 264,1 тыс. тонн. Всего за сезон иностранные поставщики овощей и картофеля заработали в Украине 155 млн долларов.

Аудит "Укроборонпрома" проведет компания Baker Tilly, которая победила в аукционе на электронной платформе Prozorro. До 1 ноября компании должны составить подробный план проведения аудита до конца 2020 года. Это будет первый консолидированный аудит за всю историю существования госконцерна.

Мир

Власти России намерены разрешить иностранцам, которые хотят стать гражданами РФ, не отказываться от гражданства другого или других государств.

Стал крупнейшим за всю историю Китаявоенный парад в честь 70-летия образования КНР. В нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих, 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники. После этого состоялась демонстрация, к которой было привлечено 100 тысяч человек.

В 2020 году в Амстердаме с иностранцев будут взимать туристический налог в размере 3 евро за ночь в дополнение к сбору 7% от общего счета за проживание в хостелах и отелях города. Собранные средства (около 100 млн евро в год) будут потрачены на реставрацию исторических зданий и объектов культурного наследия, очистку парков и речных каналов города.

В Таллине на публичных мероприятиях теперь запрещено сервировать еду и напитки в пластиковой одноразовой посуде и использовать пластмассовые столовые приборы.

От Антарктиды откололся самый большой за последние 50 лет айсберг весом 315 млрд тонн и площадью 1636 квадратных километров.

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