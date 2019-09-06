Резкое увеличение налогов на промышленность приведет к росту цен – эксперты

Парламентарии могут увеличить рентную плату для промышленных предприятий – ставку предлагают поднять почти в четыре раза.

Соответствующий законопроект уже в Верховной Раде, его обсуждают народные избранники и эксперты. "Сегодня" выясняли, как увеличение налогов может сказаться на стране и на каждом украинце.

Корреспонденты "Сегодня" отправились в Кривой Рог, один из промышленных центров Украины. Он славится своими металлургическими предприятиями и горно-обогатительными комбинатами.

В регионе расположен Ингулецкий карьер. Его глубина – 405 метров. Именно здесь добывают железную руду, которую затем дополнительно обогащают на специальных фабриках и используют в металлургии.

В городе четыре таких карьера. Для местных жителей они – кормильцы: десятки тысяч людей работают на горных комбинатах. В промышленных регионах другой работы немного, но вскоре эти предприятия могут заставить платить заоблачные налоги.

Новый законопроект, изменяющий систему налогообложения промышленности, собирается рассматривать парламент. Если закон примут, то сотни тысяч людей останутся ни с чем. Компании планируют задавить налогами, заставить их платить за добытую руду и землю почти в четыре раза больше. Продукция предприятия станет на вес золота.

"Есть ряд положений, негативных для всего украинского бизнеса. С точки зрения горно-металлургического комплекса, есть выборочное увеличение нагрузки. Мы оцениваем в 100 млн. долл. в год", – говорит руководитель налогового управления группы Метинвест Ярослав Гусейнов.

Проблемы получат и металлургические предприятия. Из дорогой руды смогут делать только дорогую продукцию, и продать ее на европейском рынке будет почти невозможно.

"Мы соревнуемся за каждый доллар на иностранных рынках, мы продаем металл. Вот железную руду мы продаем очень мало, 90% того, что добываем, мы потребляем сами. И продаем уже готовую продукцию, катанку, поэтому наш готовый продукт будет менее рентабельный и мы будем менее конкурентоспособными", – объясняет главный советник по вопросам взаимодействия с госорганами ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко.

Промышленники могут остаться без прибыли, страна – без части валютной выручки, а цены в магазинах и курс иностранных валют станут в таком случае выше. Это риски, которые могут стать реальными проблемами для Украины и украинцев, если законопроект станет законом.

В горно-металлургическом комплексе работает 400 тысяч украинцев, еще сотни тысяч людей – в смежных производствах. Сейчас каждый из этих людей рискует остаться без работы, говорят в Федерации металлургов. Только в Кривом Роге 50 тысяч таких украинцев.

"Мы будем апеллировать к премьер-министру, тем более то, что он озвучил в публичной плоскости, совпадает с нашим мнением: изменения в налоговый кодекс должны вносится после детального обсуждения с бизнес сообществом", – заявляет президент объединения промышленных предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По словам экспертов, такая огромная и резкая нагрузки на добывающие предприятия противоречит европейским правилам.

Напомним, что за первые дни работы нового парламента зарегистрировано 57 законопроектов, касающихся публичных финансов, налоговой и таможенной политики. Из них 25 инициировала партия власти, один подан президентом. 12 налоговых законопроектов определены президентом как неотложные. В их числе президентский проект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях" и 11 – поданные депутатами из его фракции. Именно эти законопроекты будут рассмотрены парламентом в первую очередь. А учитывая, что они поданы наибольшей фракцией, в том, что они будут приняты, сомневаться не приходится.

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