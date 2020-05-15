Результат встречи в Кабмине: американская VR Capital отмечает приближение к компромиссу в вопросе "зеленой" энергетики

После переговоров инвесторов, профильных ассоциаций и игроков рынка с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем стороны приблизились к компромиссному решению о снижении зеленых тарифов и дальнейших планов развития зеленой энергетики в Украине.

Об этом в комментарии сообщил исполнительный директор компании VR Capital (США) Александр Подпругин, который принимал участие во встрече.

"На наш взгляд, диалог прошел достаточно конструктивно. После трехчасовых дискуссий мы получили предложения, которые, надеемся, сможем просчитать и вернуться к министерству с нашим ответом. Наше ощущение, что мы очень близки к завершению переговоров", – сказал Подпругин.

По его словам, инвесторы готовы идти на снижение зеленого тарифа для того, чтобы обеспечить и поддержать государство в сохранении энергетического баланса и преодолении дефицита, который сейчас есть у "Гарантированного покупателя".

"То есть, это главная уступка, которая есть со стороны инвесторов… Надеемся, что в ближайшее время достигнем компромисса", – подчеркнул игрок рынка.

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Напомним, 15 мая в Кабинете министров Украины проходила встреча председателя правительства с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что в ближайшее время Минэкоэнерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты возобновляемой энергетики, а министерство в течение недели разработает проект меморандума для обсуждения. Ожидается, что в меморандуме будут прописаны условия реструктуризации "зеленого тарифа", строительства новых станций и другие положения для устойчивого развития сектора.

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