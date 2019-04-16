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Россия не сможет обеспечить безопасность транзита газа через третьи маршруты – Гройсман

Сегодня, 15:53

Заявление премьера прозвучало на встрече со словацким коллегой

Встреча Владимира Гройсмана и Петера Пеллегрини
Встреча Владимира Гройсмана и Петера Пеллегрини. Фото: Кабинет министров Украины

Украина и Словакия способны обеспечить стабильный транзит газа в Европейский Союз в отличие от России, которая никогда не сможет гарантировать этого.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время совместной пресс-конференции со словацким коллегой Петером Пеллегрини, сообщает 16 апреля пресс-служба правительства.

"Сейчас мы вместе рассматриваем проект "Северный поток – 2" как еще один вид гибридного оружия. Россия никогда не сможет обеспечить безопасность транзита через третьи маршруты. Зато Украина и Словакия с помощью украинской ГТС способны это обеспечить", – сказал он.

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В свою очередь Пеллегрини отметил, что словацкие компании заинтересованы в работе будущего консорциума по управлении украинской ГТС.

"Мы отклоняем проект "Северный поток – 2". Это будет путь в обход Украины и Словакии, и он будет нести негативные последствия для обеих стран. А наши страны – Украина и Словакия – хотят продолжать транзит газа. Меня очень радует, что Украина хочет создать консорциум по ГТС. Словацкие фирмы хотят участвовать в реконструкции ГТС", – добавил он.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. 

При этом контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Стороны ведут переговоры, но к окончательному решению пока не пришли.

Ранее в "Укртрансгазе" сообщили, что в январе-марте 2019 года Украина увеличила транзит российского газа через ГТС в страны Евросоюза и Молдову до 21,2 млрд куб. м. При этом глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что за прошлую неделю (8-14 апреля) российский "Газпром" увеличил суточные объемы транспортировки газа в Европу через украинскую ГТС до 300 млн куб. м.

Он также заявлял, что допускает прекращение транзита российского газа через Украину с 2020 года, поэтому "Нафтогаз" готовит необходимые меры для сохранения энергетической безопасности страны.

Ранее в украинской компании сообщили, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:


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Тег газ, Словакия, Гройсман, Владимир Гройсман, транзит газа, Северный поток 2, Пеллегрини

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