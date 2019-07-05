Туристам из России запретили летать в Грузию: как изменятся цены на отдых для украинцев

Эксперты моделируют разные варианты ценовой политики туроператоров

Тбилиси, Грузия. Фото: Pixabay

Президент Российской Федерации Владимир Путин на фоне протестов в Грузии закрыл небо для полетов в эту страну. Своим указом он запретил российским авиакомпаниям летать на юго-западные курорты, а грузинским – в Россию. И это в разгар туристического сезона! Как решение Кремля отразится на стоимости отдыха в Грузии для украинцев, новости "Сегодня" расспросили у экспертов.

"Возможно, [отдых] будет немножко дешевле для украинцев, – говорит президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич. – Но это зависит от действий конкретных туроператоров. Грузия – очень маленькая страна с точки зрения туризма для нас, она в средине второго десятка по популярности. Поэтому это будет [разве что] с доброй воли наших туроператоров помочь грузинам немножко закрыть их места в отелях".

А экономист Алексей Плотников допускает и подорожание отдыха в Грузии в связи с потерей российских туристов.

"Возможно, грузинские туроператоры будут стремиться побольше взять с украинцев, чтобы компенсировать потери российских туристов", – сказал он.

Однако, продолжает Плотников, исключать вероятность того, что отдых в Грузии станет более доступным, также не стоит.

"Возможно, будет наоборот, возможно, будет снижение тарифов. Но во всяком случае, это не пример Турции, когда РФ запретила отдыхать в Турции и там снизились цены. Сейчас несколько другая ситуация, поскольку в Грузии нет такой ориентации на туризм, как в Турции", – отметил экономист.

А меж тем отдых в Турции может стать дороже – городские власти популярного среди украинских туристов курорта Анталия рассматривают вопрос введения нового туристического налога, чтобы больше зарабатывать на путешественниках.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 июня вечером несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Позже к протестам присоединился бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступив у стен парламента. А тем временем в самом парламенте Грузии подрались депутаты.

Из-за провокации делегации РФ спикер парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия и подал в отставку.

Поводом для народного недовольства послужил инцидент на Межпарламентской ассамблее православия – член российской Компартии Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси во главе делегации из РФ, открывал сессию, сидя в кресле спикера. Из-за этого оппозиция сорвала заседание МАП, заблокировала трибуну и потребовала выгнать российских делегатов из зала. В результате россияне покинули не только парламент, но и саму грузинскую столицу, вылетев в Москву. Пока они в сопровождении охраны пытались добраться до микроавтобуса, их облили водой и забросали бутылками. Читайте подробней, что известно о протестах в Грузии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Туристам из России запретили летать в Грузию: как изменятся цены на отдых для украинцев". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"