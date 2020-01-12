РФ заявила, что сможет сама достроить "Северный поток – 2"

Глава "Газпрома" сообщил, что у России нет технологических препятствий, чтобы достроить газопровод

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Россия сможет сама достроить газопровод "Северный поток – 2", но для этого может понадобиться больше времени. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщают российские СМИ.

По словам Миллера, у России нет "технологических препятствий", чтобы достроить газопровод своими силами.

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток – 2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени",— уточнил глава "Газпрома".

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Сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Основным претендентом на достройку газопровода называли судно "Академик Черский", принадлежащее "Газпрому". Однако эксперты из РФ утверждали, что Россия не имеет необходимых судов для завершения укладки газопровода "Северного потока-2". А для создания судов, которые смогут осуществить прокладку газопровода, понадобится более пяти лет.

Замедление строительства газопровода ставит перед российским проектом риски распространения на него норм Газовой директивы ЕС.

Между тем для Германии важно обеспечить поставки энергоносителей, поскольку она приняла государственную программу прекращения производства ядерной энергии до конца 2022 года и уже с января 2020 года закрыла одну из семи атомных электростанций.

Также мы писали о том, что Израиль, Кипр и Греция планируют построить новый газопровод EastMed, который может стать альтернативой российскому "Северному потоку – 2" по поставкам газа в Европу.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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