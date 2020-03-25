Риски снижаются: украинские еврооблигации подорожали, варранты выросли в цене

Инвесторы продемонстрировали доверие к украинским ценным бумагам в долгосрочной перспективе

Еврооблигации Украины во вторник заметно подорожали, а ставки по ним снизились на 0,5-1 процентный пункт (п.п.) на фоне улучшения на мировых рынках.

Как известно, процентные ставки по евробондам напрямую зависят от того, насколько рискованными инвесторы считают такие активы. Чем выше риски – тем выше и ставка.

25 марта доходность бумаг с погашением в 2023-2027 годах снизилась до 12,1-12,8% годовых, а "длинных" с погашением в 2032 году – до 10,6% годовых.

Кроме того, почти на 10% во вторник подорожали ВВП-варранты.

Реклама

Теперь их цена составляет 59,8% от номинала.

Ситуация на "коротком" конце кривой украинского госдолга не столь оптимистична, поскольку у инвесторов сохраняются опасения о возможности реструктуризации таких облигаций на фоне тревожных заявлений украинских политиков.

В результате доходность коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года увеличилась уже до 15%.

Ставки по еврооблигациям с погашением в 2022 году хотя и снизились, но тоже существенно выше, чем по более "длинным" бумагам – 13,7%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на прошлой неделе доходность евробондов Украины рекордно подскочила, что свидетельствовало о высоких рисках украинских ценных бумаг в глазах инвесторов. Ставки по некоторым видам еврооблигаций повысились более чем на 5 процентных пунктов.

Напомним, в конце февраля стремительное распространение коронавируса в европейских странах и связанное с этим падение на европейских фондовых рынках спровоцировало рост ставок по украинским еврооблигациям.

Также новости "Сегодня" рассказывали, сколько можно заработать, покупая государственные облигации. Кроме того, эксперты назвали сумму минимально выгодной инвестиции в ОВГЗ.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама