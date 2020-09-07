Риски сохраняются: агентство Fitch оценило рейтинг Украины и дало "коронакризисный" прогноз

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте подтвержден на уровне "B" (в значительной степени спекулятивный) со стабильным прогнозом. Такую оценку дало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, которое ранее ухудшило прогноз мирового ВВП из-за COVID-19.

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"Рейтинги Украины отображают ее надежную макроэкономическую политику, которая позволила снизить инфляцию и сузить бюджетный дефицит, а также международную поддержку. Эти сильные стороны противопоставляются низкой внешней ликвидности при высоких потребностях в финансировании, связанных с выплатами суверенных долгов, уязвимым банковским сектором и слабыми показателями корпоративного управления", – отмечается в релизе агентства.

Несмотря на то, что ситуация уже стала улучшаться (в частности, в банковском секторе), прогресс был утрачен из-за коронакризиса, считают аналитики агентства.

"Шок из-за коронавируса, по меньшей мере временно, повернул вспять улучшения, достигнутые Украиной в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации роста после геополитического и экономического кризиса 2014-2015 годов и снижения темпов роста", - объяснили в Fitch.

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Агентство полагает, что к концу 2020 года Украина уменьшит объем международных резервов до 27,4 млрд долларов. По оценкам Fitch, инфляция до конца года приблизится к целевому показателю НБУ 5%, в следующем составит 5,3%, а в 2022 году – 5,7%.

Также агентство сохранило апрельский прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%, однако в 2021 году рост составит уже 3,8%, а в 2022 году – 3,5%. Госдолг Украины увеличится с 44,4% в прошлом году (с гарантированным долгом – 50,5%) до 57,4% ВВП (65,1%) в этом году и 60% к 2022 году.

"Риски ухудшения прогнозов сохраняются, учитывая неопределенность относительно масштабов и продолжительности вспышки коронавируса", – отметили аналитики.

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При этом критически важным для страны остается сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

"Риски реализации программы stand-by МВФ значительны, учитывая плохую репутацию Украины по выполнению предыдущих программ и потенциальные судебные решения и законодательные инициативы, которые ведут к откату реформ", – предостерегло агентство.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина в четвертом квартале 2020 года может вернуться на рынок коммерческих заимствований и привлечь 1 млрд долларов. Об этом идет речь в прогнозе Международного валютного фонда, размещенном в меморандуме о новой программе.

Подробнее о соглашении МВФ премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

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