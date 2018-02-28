Родители детей с инвалидностью требуют увеличить выплаты их семьям

Сегодня, 20:32

В Минсоцполитики объяснили, что с действующими законами быстро изменить ситуацию не удастся


Несколько тысяч родителей детей с инвалидностью требуют увеличить социальные выплаты их семьям. Денег, которые выплачивает государство, на лечение и специальное питание не хватает, говорят родители, которые подписали к власти петицию.

История болезни 9-летней Кати – огромная папка. Диагноз ДЦП девочке поставили после рождения, и ей нужны дорогие лекарства, специальное питание и обувь. На все необходимое для Кати семья тратит не менее 18 тысяч гривен ежемесячно, а пособие от государства – всего 2,5 тысячи гривен.

А у сына Юлии – редкое генетическое заболевание, мукополисахаридоз 2-го типа, или синдром Хантера, который встречается у одного ребенка из 132 тысяч. Мальчик бесплатно получает от государства жизненно необходимый препарат, но этого не достаточно. Мать с ребенком выживают на помощь в размере 2,9 тысяч гривен.

Родители детей с инвалидностью просят лишь одного – адекватного размера социальной помощи. Говорят, просить денег у незнакомых людей или наблюдать за тем, как страдают их дети – нет сил.

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Чтобы денег на лечение и реабилитацию хватало, они подали петицию президенту Украины Петру Порошенко. В петиции родители просят пересмотреть механизм социальных выплат для детей с инвалидностью. Чтобы президент рассмотрел петицию, нужно еще почти 9 тысяч подписей.

В Минсоцполитики отметили, что этот механизм зависит только от прожиточного минимума, и быстро изменить что-то в этой системе невозможно.

"Есть соответствующий закон, который определяет эту помощь. И эта помощь устанавливается, если мы говорим о детях, то на самого ребенка – 70% прожиточного минимума. И может быть установлено пособие по уходу – и этот размер может быть от 50% до 100% (прожиточного минимума – Ред.)", – объяснил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

Таким образом, следующего повышения таких соцвыплат стоит ожидать с увеличением прожиточного минимума, которое уже анонсировали в Кабмине – в июле и декабре.
лекарства, прожиточный минимум, ДЦП, соцвыплаты, синдром хантера, минсоцполитики, люди с инвалидностью

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Источник:

"Сегодня"

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