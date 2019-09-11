Роды, инфаркт и инсульт: появились подробности новой программы медгарантий в Украине

/ Фото: Сегодня

Лечение инфаркта и инсульта, роды, неонатальная помощь, эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний войдут в список бесплатных для пациентов медицинских услуг по программе медгарантий в 2020 году.

Об этом сообщается на странице Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Глава ведомства Олег Петренко заявил 10 сентября на пресс-конференции во Львове, что эти услуги будут полностью бесплатными для украинцев, так как они уже заплатили за медпомощь из своих налогов.

"8500 грн – за роды, 19 500 грн – за лечение одного инсульта, 15 800 грн – за лечение инфаркта – именно столько планирует платить НСЗУ учреждениям здравоохранения по программе медицинских гарантий в 2020 году", – говорится в сообщении.

Реклама

В службе добавили, что эта программа заменит псевдобесплатную медицину в Украине. Она будет включать услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медпомощи, а также экстренной, паллиативной медпомощи и реабилитации.

"Четкий перечень бесплатных для украинцев медицинских услуг будет известен после утверждения государственного бюджета на 2020 год", – добавили в НСЗУ.

Чтобы заключить договор с НСЗУ, учреждениям нужно стать коммунальными некоммерческими предприятиями, иметь действующую лицензию, компьютеры для подключения к электронной системе здравоохранения, необходимое оборудование и персонал.

В тренде Рада ввела штрафы за перегруженные фуры: сколько грозит нарушителям

По данным службы, для получения услуг по программе медгарантий необходимо иметь направление врача "первички" или лечащего врача.

"Но есть исключения. Без направления специализированную медицинскую помощь в соответствии с медицинскими показаниями можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также без направления безвозмездно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии", – заключили в НСЗУ.

Как писали новости "Сегодня", министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что запуск реформы системы здравоохранения на вторичном уровне состоится в апреле 2020 года, а не в январе, как планировалось ранее.

Подробнее читайте в нашей статье – Какой будет медреформа при новой власти: вакцинация, защита от инфекций, трансплантология

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама