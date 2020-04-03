Роман Сульжик: ПриватБанк подал иск в суд Кипра против бывших собственников

Государственный ПриватБанк подал новый иск на 5,5 млрд долларов на Кипре против бывших владельцев, а также одного из топ-менеджеров и двух офшорных компаний. Об этом сообщил независимый член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

ПриватБанк требует возмещения убытков в размере 5,5 млрд долларов в отношении схем, несущих все признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, экс-первым замглавы правления Тимуром Новиковом и двумя кипрскими компаниями – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited, говорится в сообщении банка.

Новый иск был подан на Кипре 3 апреля 2020 года, после того как кипрский суд вынес обеспечительное распоряжение (document preservation order) против PrimeCap.

Иск относится к двум наборам операций, которые, по утверждению банка, были незаконно осуществлены в период с 2013 по 2016 год по указанию его бывших владельцев при содействии других ответчиков и включали в себя значительные суммы, выплачиваемые компаниям, принадлежащим и/или контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Банк утверждает, что они были фиктивными кредитными соглашениями, ни одно из которых не был погашено.

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В частности, эти операции включают схему, по которой 2,34 млрд долларов было направлено кипрской компании Duxton Holdings Limited, связанной с бывшими акционерами банка, почти ежедневными траншами по 30 млн долларов в течение четырехмесячного периода в 2013 году, отмечается в сообщении финучреждения.

После этого иска общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила 10 млрд долларов.

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"Банк остается привержен получению полной компенсации от своих бывших владельцев в отношении ущерба, причиненного ему во время, когда он находился в их владении и под их контролем, и достижению справедливости как для банка, так и для украинских налогоплательщиков", – подчеркивается в релизе.

Сайт "Сегодня" писал о том, что правительство направило в Верховную Раду законопроект, который совершенствует законодательство в банковской сфере и является частью требований Международного валютного фонда для предоставления финансовой помощи Украине.

А Верховная Рада проголосовала за него 30 марта.

Напомним, осенью 2019 года президент Владимир Зеленский отмечал, что вопрос национализированного ПриватБанка важен для сотрудничества не только с Международным валютным фондом, но и с другими международными партнерами. Глава государства также пообещал защищать интересы Украины. Подробнее – в нашем сюжете:

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