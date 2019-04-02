Россия даст Беларуси новый кредит

Деньги требуются на погашение старых долгов Минска перед Москвой

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: AFP

Россия даст Беларуси новый кредит //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6d2/640/5c66d2640df82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6d2/640/5c66d2640df82.jpg 2019-04-02T09:39:14+03:00 Экономика Деньги требуются на погашение старых долгов Минска перед Москвой

Россия даст Беларуси кредит в сумме до 600 млн долларов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Средства пойдут на рефинансирование платежей и погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам. Беларусь в 2019 году выплачивает кредиторам 3,6 млрд долларов, из которых 2,1 млрд долларов составят выплаты по основному долгу.

Минск также надеется также получить последний транш Евразийского фонда в размере 200 млн долларов, отметил Силуанов.

"Белорусской стороной завершено выполнение мер, необходимых для предоставления седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 млн долларов. Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег", – сообщил Силуанов.

Напомним, ранее президента Республики Беларусь (РБ) Александра Лукашенко возмутила стоимость кредитов от России. Кроме того, Лукашенко назвал глупостью заявления о том, что Россия якобы "кормит" Беларусь.

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев "припомнил" Лукашенко все кредиты и долги. По его словам, Россия оказывает Беларуси крупную кредитную помощь в условиях, когда ей самой закрыт доступ на западные финансовые рынки, и "Минск должен это ценить".

Как известно, Беларусь отказалась от кредитов МВФ, чтобы не "шокировать население". Однако в Минске заверили, что принципиальных разногласий с Фондом не было. РБ является членом МВФ с 1992 года. В 1995 году МВФ прекратил выделение кредитов Беларуси из-за несоответствия экономической политики правительства рекомендациям фонда. Основные противоречия, возникавшие между МВФ и Беларусью, касались белорусской модели экономики. Представители фонда настаивали на ее либерализации, проведении жесткой монетарной политики, приватизации, снижении административного ценового регулирования и регулирования зарплаты.

В начале февраля 2004 года белорусская сторона заявила об отсутствии необходимости в привлечении кредитных ресурсов МВФ. Но в октябре 2008 года правительство Беларуси обратилось в МВФ с новой просьбой о выделении кредита. После длительных консультаций фонд принял решение предоставить стране стабилизационный кредит в почти два с половиной миллиарда долларов под реализацию рассчитанной на 15 месяцев программы экономических реформ. В 2017 году РБ обсуждала возможность получения от МВФ программы в размере до 3,5 миллиарда долларов.

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