Россия "держит морковку" перед носом Болгарии и Греции: эксперт объяснил, что не так с "Турецким потоком"

Российский газопровод "Турецкий поток", как и "Северный поток – 2", сталкивается с серьезными проблемам в Европейском Союзе. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" британский эксперт Алан Райли.

"Проблема "Турецкого потока" в том, что Россия начала строительство первой нитки, а строительство второй ведет только на словах. Но до сих пор непонятно, куда пойдет труба: в Болгарию или Грецию? Русские "держат морковку" перед носом Болгарии и Греции. Но у "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" общая проблема – они противоречат условиям Энергетического союза ЕС", – отметил эксперт

Райли объянил, что согласно нормам Энергетического союза, должна быть соблюдена диверсификация источника, маршрута и поставщика. А в случае "Северного потока – 2" и источник, и маршрут, и поставщик – "Газпром", то есть наблюдается 100%-ная монополия.

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год.

В РФ ранее заявили, что строительство "Турецкого потока" на российской территории завершено. Укладка труб вошла в экономическую зону Турции. Планируется, что строительство первой нитки "Турецкого потока" в целом закончится уже в марте 2018 года, а второй — в 2019 году. "Турецкий" поток будет стоить Кремлю 11,5 млрд евро:





По данным "Нафтогаза", запуск газопровода "Турецкий поток" лишит Украин 0,5 млрд долларов ежегодных доходов от транзита газа.