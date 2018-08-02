Россия должна снять ограничения на транзит украинских товаров – Минэкономики

Сегодня, 13:02

Украинские экспортеры теряют миллиарды долларов, посчитали в Кабмине

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Несмотря на то, что США поддержали позицию России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО)ранзитные ограничения России для украинских товаров должны быть отменены, поскольку это нарушает права украинских производителей и экспортеров. Об этом заявили в Министерстве экономического развития (МЭРТ), передает УНН.

"Неправомерные действия Российской Федерации об ограничении транзита должны получить объективную оценку экспертов Всемирной торговой организации и, безусловно, должны быть отменены. Это будет способствовать устранению нарушения прав и интересов украинских производителей и экспортеров со стороны Российской Федерации и позволит восстановить транзитный потенциал", – рассказали в МЭРТ.

Как уточнили в министерстве, позиция Украины во время рассмотрения этого дела в ВТО основывается на юридических аргументах и подкреплена бесспорными доказательствами того, что в частности запрет транзита и другие транзитные ограничения противоречат статье V Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 (ГАТТ 1994) и Протокола о присоединении Российской Федерации в ВТО.

По данным МЭРТ, из-за транзитных ограничений РФ, в 2016 году экспорт товаров из Украины в Республику Казахстан и Кыргызской Республики уменьшился на 43,9% и 46,5% соответственно по сравнению с 2015 годом. Суммарно экспортеры потеряли 347,7 млрд долларов. В 2017 году такая тенденция сохранилась – экспорт в эти страны уменьшился еще на 7% и 15,1% (суммарно на 34 млн долларов). В то же время в I квартале 2018 тренд несколько изменился: экспорт в Казахстан продолжил уменьшаться (на 6,7% или 5,6 млн долларов), однако экспорт в Кыргызстан вырос на 3%.

Ранее Украина подала против РФ иск об ограничении транзита в ВТО. Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе 2016 года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой-2016 был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию.

В июле 2016 года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

Напомним, 2 июля президент РФ Владимир Путин продлил на полгода транзитные ограничения для украинских грузов
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