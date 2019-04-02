Россия достроила 37% "Северного потока – 2"

В "Газпроме" подсчитали, сколько труб проложено по дну Балтийского моря

Фото: Getty Images

Россия достроила 37% "Северного потока – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/663/195/5c46631954b8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/663/195/5c46631954b8b.jpg 2019-04-02T10:12:00+03:00 Экономика В "Газпроме" подсчитали, сколько труб проложено по дну Балтийского моря

Работы по реализации проекта газопровода "Северный поток – 2" выполнены на 37%. Об этом сообщил российский "Газпром".

"В настоящий момент по дну Балтийского моря уложено 915 километров труб газопровода "Северный поток – 2" — порядка 37% от общей протяженности в двухниточном исполнении. Укладка морской части газопровода "Северный поток – 2" ведется строго в соответствии с графиком", – говорят в российской компании.

В то же время, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев уверен, что "Северный поток – 2" не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года. По словам Коболева, "Газпрому" придется сокращать объемы поставок газа в Европу или договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

При этом Национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба агентства уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2".

В "Нафтогазе" подчеркнули, что речь идет о маршруте на юго-востоке от острова Борнхольм. Он проходит не по территории Дании, в ее территориальных водах. При этом речь о северо-западном маршруте уже не идет, а потому задержки со строительством "Газпрому" не миновать. "Сегодня" выяснили у экспертов, что стоит за решением Дании по "Северному потоку – 2".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия достроила 37% "Северного потока – 2"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.