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Россия готовится к "газовой" войне: в "Нафтогазе" сообщили о рисках

6 июня, 17:50

Коболев сообщил, что подземные хранилища газа наполняются по графику

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Дефицит оборотных средств "Нафтогаза Украины" может помешать накопить необходимые к следующей зиме 20 млрд куб. м газа в подземных хранилищах (ПХГ) на случай, если Россия остановит транзит топлива через Украину с 2020 года. Об этом 6 июня написал глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

В числе факторов дефицита он назвал долги газсбытов и производителей тепла перед "Нафтогазом", а также требование Кабмина уплатить 90% прибыли компании в качестве дивидендов до конца июня. Коболев отметил также необходимость привлечь кредитные средства и добавил, что на это требуется разрешение и активное участие правительства.

"Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объемах будет невозможно", – подчеркнул он.

Глава "Нафтогаза" заявил, что "Газпром" готовится к очередной газовой войне. Украина и Европа также ведут подготовку из-за возможных действий РФ.

"По состоянию на 1 июня в украинских подземках 11,5 млрд куб м – это на 1,8 млрд куб. м больше, чем в прошлом году. Если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень 20 млрд куб. м. Тогда мы будем готовы к любым действиям "Газпрома", – сказал Коболев.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 


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Тег газ, Газпром, Нафтогаз, ПХГ, Коболев, транзит газа

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Сегодня

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