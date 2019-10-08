Россия готовится к нефти по 50 долларов

Министр энергетики страны объяснил, почему власти дают такой прогноз

Иллюстрация: REUTERS / Vasily Fedosenko

Министерство энергетики России рассчитывает в среднесрочной перспективе на стоимость нефти на уровне 50 долларов за баррель, несмотря на то, что котировки нефти выросли. Об этом заявил глава российского ведомства Александр Новак.

На базе этого консервативного прогноза сформирован и прогноз социально-экономического развития, добавил российский министр.

"Если цены будут выше, как мы видим сейчас, это значит дополнительные возможности для экономики, дополнительные поступления в бюджет, дополнительные возможности для создания резервных фондов на случай, если цены опустятся ниже 50 долларов", – сказал Новак.

Реклама

Сегодня, 8 октября, цена эталонной нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Future в ходе торгов колеблется в диапазоне 57-58 долларов за баррель.

В тренде В Украине не работает закон о сортировке мусора: названы две причины

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в Бразилии произошла экологическая катастрофа. Нефть покрыла берега 46 городов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама