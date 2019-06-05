Россия и Китай хотят отказаться от доллара в расчетах
Подписание соответствующего соглашения анонсировало правительство России
Россия и Китай подпишут соглашение о возможности расчетов в национальных валютах. Об этом говорится в соответствующем распоряжении российского правительства.
"Расчеты и платежи за товары, услуги и прямые инвестиции между хозяйствующими субъектами РФ и КНР осуществляются в соответствии с международной практикой и законодательством государств сторон с использованием иностранной валюты, валюты России (рубли) и валюты Китая (юани)", – говорится в проекте соглашения.
При этом выбор валюты платежа и способа расчетов согласовывается хозяйствующими субъектами самостоятельно.
В проекте сказано, что Москва и Пекин планируют "активно продвигать использование национальных валют в двусторонней торговле и инвестиционном финансировании, содействовать торговле и создавать благоприятные условия для инвестиций хозяйствующих субъектов" двух стран.
Как сообщали новости "Сегодня", в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что Пекин предложил Москве увеличить поставки по российскому газопроводу "Сила Сибири".
Ранее в блоге на сайте "Сегодня" дипломат Сергей Корсунский написал, что торговля "КНР и РФ достигла 100 млрд – и все это за счет скупки китайцами российского сырья". По его словам, "на самом деле в Москве недолюбливают жестких и неуступчивых "китайских коммунистов".
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