Россия может не подписать новый газовый контракт с Украиной – Коболев

Сегодня, 10:17

Глава "Нафтогаза" объяснил, что в таком случае у РФ будет возможность пользоваться услугами украинской ГТС

Россия может не подписать новый газовый контракт с Украиной &ndash; Коболев
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Российский "Газпром" может отказаться подписывать долгосрочный контракт на транзит через ГТС Украины. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Газпром" может в принципе не подписывать контракт с украинской стороной. В конце 2019 года "Газпром" может прийти к украинскому оператору ГТС, который на тот момент должен быть полностью подготовлен к отделению от группы "Нафтогаз", и просто заказать услуги, как это сейчас делают другие шипперы (заказчики услуг транспортировки. – Ред.)", – сказал Коболев.

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В таком случае "Газпром" будет платить по общим тарифам, подчеркнул Коболев.

"Это будет означить, что он будет оплачивать тот же тариф, который оплачивают все остальные на общих условиях. Он может забронировать объем транзита газа, к примеру, на 2020 год, или на полгода, или на месяц, воспользовавшись таким механизмом", – пояснил глава НАК.

Коболев выразил мнение, что "Газпром" затягивает переговоры с "Нафтогазом" по подписанию контракта из-за "политического указания дождаться завершения президентских выборов".

При этом на днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не планируют отказываться от транзита  газа через Украину. Однако условием России для продолжения использования газотранспортной системы Украины является "экономическая выгода".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, прогнозирует полное прекращение транзита российского газа через Украину после окончания строительства газопровода "Северный поток – 2". Германия, которая поддержала строительство газопровода, требует от РФ не допустить такого сценария.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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