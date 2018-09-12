Россия нацелилась на газовый рынок Китая

Потребление газа в Китае будет увеличиваться и в ближайшие годы превысит 300 млрд куб. м в год, а Россия готова удовлетворить потребности КНР в газе. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Миллер подчеркнул, что темпы роста потребления опережают рост собственной добычи в стране, а значит будет наращиваться импорт. В частности, по итогам первого полугодия 2018 года Китай вышел на первое место в мире по общему объему импорта природного газа – трубопроводного и LNG, – обойдя Японию. Поставки газа из-за рубежа выросли до 58,4 млрд куб. м, что на 35,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

"Газпром" готов надежно поставлять китайским потребителям значительные объемы газа. Мы строим газопровод "Сила Сибири", и уже в следующем году 20 декабря первый газ по нему придет из России в Китай. За 30 лет из наших восточных центров газодобычи в КНР поступит более 1 трлн куб. м газа. Мы продолжаем вести переговоры с нашими китайскими партнерами еще по двум газотранспортным проектам – поставках газа с Дальнего Востока и по "западному маршруту", – отметил Миллер.

Впрочем, ранее сообщалось, что Китай "затормозил" переход с угля на газ. Китайские власти в конце 2017 года были вынуждены отменить запрет на уголь, и в 2018 году заняли более мягкую позицию.