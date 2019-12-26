Россия намерена завершить "Северный поток – 2" вопреки санкциям

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

До завершения российского проекта "Северный поток – 2" осталось проложить 160 километров труб и трубопровод будет завершен вопреки санкциям. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, пишут росСМИ.

По словам министра, швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила работы из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов. Хотя у российской стороны нет понимания, сможет ли именно Allseas завершить этот проект.

"Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить "Северный поток – 2". Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций... Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы", - подчеркнул Новак.

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Он добавил, что на сегодня Allseas запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не имеет необходимых судов для завершения укладки газопровода "Северного потока-2", против которого США ввели санкции.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

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