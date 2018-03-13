Россия назвала условие продолжения транзита газа через Украину

Сегодня, 15:57

Мнение о сотрудничестве "Газпрома" с "Нафтогазом" высказал премьер-министр РФ Медведев

Фото: AFP
Фото: AFP

Украина должна доказать экономическую целесообразность продолжения транзита российского газа через свою территорию. Об этом заявил глава российского "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. Мы готовы выслушать предложения, если такие предложения будут", – сказал Миллер.

В свою очередь Медведев заявил, что никаких вариантов по сотрудничеству с Украиной "закрывать не надо".

"Это просто вопросы выгодности, эффективности контракта", – сказал российский премьер.

Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов. После этого Россия сорвала импорт газа в Украину, который должен был начаться во исполнение решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа. При этом было снижено давление транзитного газа на входе в украинскую "трубу", что поставило под угрозу поставки топлива в ЕС.

Также "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года.
газ, Украина, Медведев, газпром, миллер, транзит газа

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Источник:

УНИАН

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