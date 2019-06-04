Россия обжаловала в суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинских компаний

Международный арбитражный суд постановил взыскать с России в пользу "Укрнафты" почти 44,46 млн долларов

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Россия обжаловала в Верховном Суде Швейцарии арбитражные решения, вынесенные по искам компаний "Укрнафта" и "Стабил" и других. Об этом сообщает Министерство юстиции РФ.

"Иски были поданы по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2014 года "Укрнафта" уведомила Россию о нарушении прав компании, однако та проигнорировала сообщение о наличии спора. В январе 2015 года компания передала спор на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли.

16 апреля 2019 года пресс-служба "Укрнафты" сообщила, что 12 апреля Международный арбитражный суд постановил взыскать с России в пользу "Укрнафты" почти 44,46 млн долларов компенсации за утраченное крымское имущество, а также более 3,5 млн долларов арбитражных расходов. В компании уточнили, что речь идет о правах собственности на 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений на территории полуострова.

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