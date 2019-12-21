Россия ограничена в маневрах: эксперт о газовых переговорах

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Россия всегда пыталась заложить в газовые контракты с Украиной политическую составляющую. Есть ли риск повторения подобных манипуляций при заключении нынешних газовых контрактов? Эксперты считают, что сейчас такой риск минимален.

Экономический эксперт Алексей Кущ рассказал в комментарии сайту "Сегодня":

"Риск возникнет в том случае, если Украина начнет свою новую промышленную политику. Сейчас в условиях, когда практически вся промышленность фактически развалена, идет массовое падение производства – идет и массовое сокращение потребления газа в Украине. Но это происходит не в результате повышения энергоэффективности, а в условиях деиндустриализации экономики. Поэтому, если посмотрим наш газовый баланс, мы не так много закупаем импортного газа сейчас, чтобы он был инструментом политического давления", – говорит эксперт.

"Вот если бы началась новая промышленная политика, реанимация промышленного потенциала, потребности в импортном газе у нас возросли бы в два раза. В таком случае вопрос цены – это уже был бы вопрос рентабельности для крупных финансово-промышленных групп, и они уже включили бы рычаги, чтобы получать дешевый газ через какие-то промышленные уступки. А пока для них эта овчинка выделки не стоит", – заметил Алексей Кущ.

По его мнению, в условиях деиндустриализации Украины Россия не может использовать газовую тему как элемент давления. Однако Москва может надавить на Киев через транзит.

"Но здесь уже сами россияне ограничены в возможностях маневра. Потому что точка невозврата для них уже лежит в прошлом. Когда они приняли решение о строительстве массированных обходных газопроводов – "Южных потоков", "Северных потоков" – они уже сами отрубили этот "сук" в виде украинского транзита как инструмент политического давления. То есть они уже сами отказались от этого", – подытожил Алексей Кущ.

Напомним, ранее эксперты объяснили, зачем нужна договоренность Зеленского и Путина по газу .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Газовые переговоры с Россией: что должны согласовать Зеленский и Путин" .

Также сообщалось, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказали о газовых договоренностях с россиянами:

Видео: Офис президента

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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