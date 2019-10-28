Россия ожидает продвижения на переговорах по транзиту газа через Украину

Основной темой консультаций станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории

Александр Новак. Фото: Минэнерго РФ

Министр энергетики России Александр Новак позитивно оценивает предстоящую встречу по газу с ЕС и Украиной и ожидает продвижения в вопросе транзита газа через Украину. Об этом он сообщил журналистам по прибытию к зданию Еврокомиссии (ЕК), где пройдут трехсторонние переговоры ЕС – Россия – Украина по газу.

"Ожидаем продвижения в дальнейшем понимании транзита газа с 1 января 2020 года и поставок газа на Украину", – сказал он.

Трехсторонние консультации по газу между Россией, ЕС и Украиной пройдут 28 октября в Брюсселе. Основной темой станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

До начала трехсторонних консультаций в здании Еврокомиссию проходят двусторонние встречи между ЕК и Украиной и ЕК и Россией.

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Ранее сообщалось, что "Газпром" уведомил Украину и Евросоюз о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: несмотря на то что "Газпром" предлагает продлить существующий контракт на транзит газа, такой вариант совершенно не устраивает Киев.

По словам главы правительства, Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

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Как писали новости "Сегодня", 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года. После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Как известно, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": по ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с условием зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

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