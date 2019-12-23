Россия подтвердила, что выплатит Украине 3 млрд долларов

Дмитрий Медведев / Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" должен "Нафтогазу Украины" почти 3 млрд долларов, подлежит исполнению. Об этом Медведев сказал на совещании с вице-премьерами.

"Бессмысленно сейчас анализировать то, каким образом принимались те или иные судебные решения. Мы исходим из того, что это судебные решения, принятые уполномоченным на тот момент Стокгольмским арбитражным институтом, хотя совершенно очевидно, что при принятии этих решений не обошлось без политики – это было зафиксировано непосредственно в тексте. С другой стороны, по его словам, это решение принято компетентным судом, поэтому оно подлежит исполнению", – сказал Медведев.

При этом Медведев высказал предположение, что другие решения, которые могут быть приняты иностранными судами по искам России, будут выполнены.

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"Я имею в виду прежде всего решения по спору, касающегося возврата государственного кредита, выданного государству Украина (так называемый "кредит Януковича"), также будут надлежащим образом исполнены. Так что просил бы коллег, которые эту тему ведут, и юридические фирмы, которые в этом завязаны, естественно, тоже за этим процессом следить", – подчеркнул российский премьер.

Помимо этого, он добавил, что американские санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", носят антиконкурентный характер.

"Очевидно, что они бьют по интересам значительного количества европейских стран, о чем руководители Европы уже недвусмысленно сказали. Это действительно методы неконкурентной борьбы, противоречащие всем международным договоренностям и принципам международного права и международной торговли", – сказал Медведев.

Он поручил правительству "посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что эксперт объяснил, почему Украина уступила России 12 млрд долларов.

Также мы приводили мнение аналитика о том, что объем транзита в 2020 году будет выше. По его словам, де-факто, Россия будет прокачивать больше, поскольку "Северный поток – 2" не будет введен в эксплуатацию.

А Сергей Дяченко рассказал новостям "Сегодня", от чего будут зависеть объемы транзита. газа через Украину по новому контракту.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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