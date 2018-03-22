Почему Россия не может пустить газ в обход Украины: эксперт назвал проблемы "Северного потока – 2"

Сегодня, 09:37

Даже если российский проект получит разрешения в Германии, трудности останутся

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Проект "Северный поток – 2" может столкнуться с рядом проблем даже после получения разрешения на строительство в Германии. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" британский эксперт Алан Райли.

"Даже если они получат это разрешение, у них все равно останется ряд проблем. Одна из них заключается в том, что 70% финансирования "Северного потока – 2" заимствуется на международных рынках капитала. И европейские банки не сильно то и спешат давать свои деньги на этот проект, опасаясь санкций, которые могут ввести США против "Северного потока – 2", – отметил Райли.

Напомним, на днях США пригрозили ввести санкции против иностранных компаний из-за "Северного потока – 2". Ограничения могут распространяться на подрядчиков, которые поддерживают строительство российского газопровода.

Кроме того, по словам Райли, важное значение имеет то, что в ноябре-2017 Еврокомиссия предложила внести поправки в газовую директиву ЕС, чтобы распространить основные принципы энергетического законодательства ЕС на газопроводы из третьих стран.

"Насколько я понимаю, на данный момент у немцев нет минимально необходимого количества голосов, чтобы заблокировать принятие этой поправки. В случае ее принятия "Северный поток – 2" столкнется с большой проблемой, потому что они не смогут получить необходимые разрешения Еврокомиссии", – считает эксперт.

Райли напомнил, что Дания приняла закон, который разрешает им блокировать прокладку труб "Северного потока – 2" через свои территориальные воды.

"Если Дания заблокирует строительство трубы, реализация "Северного потока – 2" будет проходить с большими задержками. К тому же непонятно, как и где вообще прокладывать трубу в обход Дании. Если Россия пойдет на юг, то опять-таки попадает в территориальные воды Дании. А на севере территориальные воды уже и так перегружены международным трафиком", – рассуждает Райли.

Напомним, Германия пока не может дать добро на строительство российского газопровода. Дело в том, что местные экологи объявили "войну" "Северному потоку – 2" – совместно с WWF они обратились к властям с требованием заблокировать реализацию проекта. Без разрешения экологов разрешение не может быть выдано. К иску немецких экологов также присоединится Украина.
газ, строительство, Россия, Германия, ЕС, северный поток, Nord Stream, разрешения, транзит газа, Nord Stream 2, северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость "Почему Россия не может пустить газ в обход Украины: эксперт назвал проблемы "Северного потока – 2"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: gazprom.ru

Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной в случае неудачи "Северного потока - 2" - МИД

Сегодня, 01:24

Срок действующего контракта с "Газпромом" о поставках газа через территорию Украины истекает в 2019 году

Политика

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy

Парубий прокомментировал заявление США по "Северному потоку - 2"

Вчера, 11:49

Российский газопровод станет оружием Путина против стран свободного мира, считает спикер парламента
Загрузка...

Экономика

Строительство российского газопровода. Фото: nord-stream.com

Жесткая позиция США по "Северному потоку - 2" порадовала Польшу

Вчера, 11:27

Моравецкий уточнил, чем опасен российский газопровод

Экономика

Фото: AFP

Яценюк призвал ЕС отказаться от "Северного потока - 2"

19 Марта, 21:59

Члены украинской делегации на конференции в Польше назвали российский газопровод антиевропейским и призвали страны ЕС не ставить под угрозу энергетическую безопасность Европы
Загрузка...