"Россия попалась в сети": как обвал газовых цен играет на руку Украине

Пока мы все сосредоточились на пандемии, на рынке нефти происходят события, которые по накалу страстей напоминают драматический сериал. К примеру, в Канаде кружка пива уже стоит дороже, чем баррель нефти. Из-за коронавируса спрос на черное золото упал на четверть, и в некоторых странах продавцам приходится доплачивать покупателям, чтобы те забрали нефть, потому что топливо просто негде хранить. А до пандемии и общего снижения экономической активности, был еще срыв сделки между нефтяными магнатами Ближнего Востока и Россией. Стоимость нефти тянет вниз и цены на газ. Как это отразится на Украине, узнавали новости "Сегодня".

Стокгольм. Арбитражный суд принимает решение, согласно которому российский "Газпром" должен вернуть польской компании PGNiG 1,5 миллиарда долларов переплаты за ранее поставленное топливо. Для "Газпрома" это уже второй за полгода проигранный арбитражный процесс. В прошлом году в аналогичном споре с российской компанией победил украинский "Нафтогаз". Цена вопроса – 3 миллиарда долларов. Но на этом неприятные новости для "Газпрома" не закончились.

В начале марта глава министерства энергетики РФ Александр Новак бравировал, что Россия выходит из ОПЕК+, страны которой заключили договор о стабилизации цен и объемов добычи нефти. Тогда российский чиновник был уверен: теперь ни у кого нет обязательств по снижению добычи черного золота.

Но коронавирусная пандемия положила на лопатки российского министра энергетики, "Газпром", и, кажется, всю экономику России. Одна за другой многие страны ввели строжайший карантин, остановили большую часть производства, убрали с улиц общественный транспорт. Потребление нефтепродуктов из-за этого стремительно снижается. Но Россия, бюджет которой в первую очередь зависит от экспорта нефти, объемы добычи не снизила. А в мире сейчас емкости для хранения черного золота просто заканчиваются.

На прошлой неделе стоимость российской нефти с доставкой в трубопроводе стала отрицательной. Хотя Кремль планировал торговать "в плюс". При такой ценовой конъюнктуре Кремль долго не протянет, прогнозируют эксперты.

"Эта цена несколько раз пересматривалась. Сначала года, если я правильно помню, она была 55 долларов, в феврале уже 45, последние официальные сообщения говорили, что комфортно себя будет чувствовать бюджет Российской Федерации при 35 долларах. Но на этой неделе цена Urals на физическом рынке, не на рынке фьючерсов-опционов, достигла до 10 долларов. Если мы увидим цену 10-20 долларов в течение 8-12 месяцев, и по этой цене придется жить российскому бюджету, тут могут быть геополитические последствия даже с точки зрения дефрагментации вообще как государства, так и значительной рецессии российской экономики", – говорит замглавы дивизиона "Нефть" группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко.

Другой вопрос: продолжит ли Кремль и в дальнейшем использовать топливную тему для шантажа?

"Есть такое исследование – чем выше цены на нефть, тем больше агрессивности в речах [президента РФ Владимира] Путина. И можно только надеяться только на то, что это изменение, которое сейчас происходит в России, в последствие тоже будет меть положительные результаты для российско‑украинских отношений", – считает политолог Андреас Умланд.

Однако российский бюджет наполняется не только поступлениями от экспорта нефти. На втором месте – газ. Поскольку он напрямую зависит от стоимости нефти, его цена также упала. Вместе с потреблением, которое снизилось из-за теплой весні и коронавирусной пандемии. И такого падения мир не видел с прошлого века!

"Имеет место перенасыщение европейского рынка газа, потребление сократилось, запасы есть в избытке, продавать особенно некуда, все хотят продать, в том числе и те, кто купил ранее газпромовский газ. Поэтому цена идет вниз вслед за нефтяными ценами. Уже сейчас фьючерсы апрельские, майские, идут на западноевропейских газовых хабах по цене, если в пересчете на привычные нам доллары за тысячу кубических метров, то по 90 с небольшим долларов", – объясняет президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Это при том, что в российском бюджете закладывалась цена 175 долларов. То есть продавать газ Европе для РФ стало просто невыгодно. А что тогда с Азией, сотрудничеством с которой в 2019 году так щеголял Кремль?

"Мы сегодня наблюдаем провал долгосрочной стратегии "Газпрома" и вообще России по завоеванию газовых рынков. Россия не только экономическое влияние пыталась иметь на эти рынки, но и политические. И для этого были потрачены сотни миллиардов долларов. И сегодня видно, что эта стратегия России, стратегия Путина потерпела крах", – добавляет директор энергетических программ центра им. Разумкова Владимир Омельченко.

Аналитики отмечают, что убытки могут стать катастрофическим для бюджета РФ.

"Газпром" вообще может потерять до трети выручки по итогам года, если такая ситуация сохранится. Более того, не исключено, что в ближайшее время, когда закончится отопительный сезон и когда европейские клиенты начнут сбрасывать газ, который у них есть в хранилищах, то многие из них могут объявить форс-мажор и отказаться от дополнительных закупок российского газа. И тогда еще больше сократится газпромовская выручка", – считает Гончар.

"В логике российской политики это просчет. Особенно в том смысле, что Россия за последние 20 лет, когда Путин у власти, имела довольно благополучную ситуацию, что цены на нефть и газ были относительно высокими", – отмечает Умланд.

Ситуацией на мировых рынках может воспользоваться Украина. И уже сейчас по низким ценам приобрести газ и закачать его в свои подземные хранилища.

"Для нас ситуация довольно благоприятная, если мы говорим о закачке газа на следующий зимний период 20/21 года. Во-первых, нам придется его покупать очень немного, во-вторых, с учетом динамики цен, по низкой цене. Я бы сказал – по невидано низкой цене в этом тысячелетии!" – говорит Гончар.

Но не скажется сокращение объемов транзита российского газа в нашем бюджете? По итогам первого квартала Россия – по сравнению с аналогичными периодами предыдущих пяти лет – почти на половину сократила транзит газа через Украину. Но мы здесь имеем полные гарантии.

"Согласно подписанному 30 декабря соглашению между "Нафтогазом" и "Газпромом", теперь оплата идет не по фактически транспортированному газовому потоку, а по зарезервированным мощностям. То есть "Газпром" обязался платить "Нафтогазу" за транспортировку 65 млрд кубометров газа в 2020 году", – объясняет Гончар.

"Мы пришли к такой ситуации, когда "Газпром" уже не сможет использовать газ как политическое оружие, как он делал до этого. Это очень важно! Это такой, я бы сказал, breakpoint, то есть переломная точка в отношениях "Газпрома" и коммерческих компаний в Европе", – добавляет Омельченко.

Помните, как Кремль когда-то посадил Украину на крючок условием газового контракта "бери или плати", и зарабатывал по-максимуму на этой несправедливости, которую позже Украина успешно обжаловала в суде. Похоже, теперь Кремль сам попал в свои же сети.

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