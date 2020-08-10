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Россия потеряла 11 млрд долларов на продаже газа в Европу: названа причина

10 августа, 16:20

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

С начала года экспортная цена газа упала ровно в два раза

В последнее время российскому газовому монополисту не везет. Неделю назад Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока – 2", а теперь стало известно, что средняя таможенная стоимость экспорта российского газа в Европу в июне 2020 года упала до 82 долларов за 1 тысячу кубометров, что ниже цены уровня безубыточности "Газпрома", сообщает Федеральная таможенная служба России.

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С начала года экспортная цена газа упала ровно в два раза. За тысячу кубометров "голубого" топлива платили:

  • в январе – 162 доллара
  • в феврале – 143 долларов
  • в марте – 125 долларов
  • в апреле – 109 долларов
  • в мае – 94 доллара

По оценке агентства Fitch Ratings, уровень безубыточности поставок российского газа в Европу составляет 105 долларов за 1 тысячу кубометров (себестоимость добычи, налог на добычу полезных ископаемых, транзит по территории России, транспортировка до европейских рынков).

В итоге экспортная выручка "Газпрома" за первое полугодие 2020 года составила 11,3 млрд долларов, что на 52,2% меньше, чем годом ранее.

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Напомним, сенаторы США грозятся финансово уничтожить немецкий порт за помощь "Северному потоку – 2", что означает недополучение "Газпромом" доходов от продажи газа и новые убытки от санкций США.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, который по трубопроводу TANAP поставляют в Европу и Турцию, бьет по российскому газопроводу "Турецкий поток".

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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Газпром убытки цена на газ

Источник: РБК-Украина

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