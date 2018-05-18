Россия потеряла мировое лидерство по добыче нефти

Сегодня, 10:52

По объемам добычи РФ стала второй, а по переработке черрного золота – третьей

Фото: AFP
Фото: AFP

В марте 2018 года США вышли на первое место по объему добычи нефти, опередив Россию. Об этом свидетельствуют данные организации Совместная инициатива по нефтяной статистике (JODI).

Так, США в марте 2018 года добывали в среднем 10,425 млн баррелей нефти в сутки, став крупнейшим нефтедобытчиком. На втором месте Россия, которая в марте добывала 10,298 млн баррелей в сутки. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,907 млн баррелей в сутки.

Добыча в России, по данным организации, не изменилась в сравнении с февралем, в США – увеличилась на 1,6% в Саудовской Аравии – сократилась на 0,28%. В феврале ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,298 млн баррелей в сравнении с 10,264 млн баррелей в США и 9,935 млн баррелей в Саудовской Аравии.

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Переработка нефти в США выросла в марте на 4,9% к предыдущему месяцу, до 16,7 млн баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка увеличилась на 0,2% в сравнении с февралем, до 2,5 млн баррелей в сутки. Переработка в РФ снизилась на 1,6% с показателя февраля, до 5,8 млн баррелей в сутки.

Второй по величине производитель нефти в ОПЕК – Ирак — сохранил добычу нефти на уровне февраля почти в 4,4 млн баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака снизился на 0,4%, до 3,8 млн баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в марте уменьшился на 3,3%, до 1,9 млн баррелей в сутки, добыча – снизилась на 3,2%, до 1,9 млн баррелей в сутки.

Напомним, накануне, 17 мая, цена на нефть пробила психологическую отметку, превысил 80 долларов за баррель Brent впервые с 2014 года. Повышению цен способствовало сокращение запасов в США, а также перспективы возобновления санкций против Ирана.

Кроме того, сайт "Сегодня" разобрался, как подорожание нефти повлияет на цену бензина в Украине.
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