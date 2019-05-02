Россия повысила пошлины на нефть

Экспортные "расценки" изменились с 1 мая, сжиженный газ остался с нулевой пошлиной

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Экспортная пошлина на нефть, которую повысила Беларусь, выросла также и для сырья из России. Так, в России максимальная экспортная пошлина с 1 мая повышена на 7,2 доллара – до 104,6 доллара за тонну.

Как отмечается в данных Минэкономразвития РФ, в апреле экспортная пошлина на российскую нефть составляла 97,4 доллара за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть увеличилась до 10,4 доллара с 9,7 доллара в апреле. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составила 31,3 доллара (в апреле – 29,2 доллара за тонну), на темные – 104,6 доллара (97,4 доллара). Пошлина на экспорт товарного бензина повышена до 31,3 доллара с 29,2 доллара , прямогонного бензина – до 57,5 доллара с 53,5 доллара за тонну.

Пошлина на сжиженный газ осталась нулевой.

Напомним, из-за проблем с качеством российской нефти 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, в Польшу и страны Балтии.

На этом фоне оптовые цены на бензин и дизтопливо в Украине выросли, что, по мнению экспертов, не имеет оснований, поскольку дефицита нет.

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