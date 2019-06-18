Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Россия предложила Украине "решение" по газу: в "Газпроме" раскрыли подробности

18 июня, 11:39

Российская сторона хочет "нулевого врианта" по Стокгольмскому арбитражу

Фото: "Нафтогаз Украины"
Фото: "Нафтогаз Украины".

"Газпром" готов как на среднесрочный, так и краткосрочный контракт по транзиту газа через Украину после 2020 года, но условия еще обсуждаются. Об этом заявила генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

"Сроки могут быть самые различные. Мы гибки в наших подходах. Нас устроит и среднесрочный, и краткосрочный. Мы готовы обсуждать любые варианты..Чтобы нам построить балансировку наших объемов по всем коридорам, нам необходимо понимать, какие мощности будут востребованы, какое техническое давление, какие мощности нам держать на российской стороне по отношению к украинским коридорам. Для этого мы должны понимать, будем мы продавать газ или не будем. Или Украина будет закупать его где-то у третьих сторон... И это комплексный подход. Чтобы рассчитать все эти цифры, нам необходимо какое-то адекватное общение от наших контрагентов. Но здесь мы рассчитываем, что это также входит в интересы украинской стороны, что страна заинтересована и в продолжении транзита, и в наращивании объемов потребления по экономически более привлекательным ценам", – сказала Бурмистрова.

Начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец напомнил, что взамен Россия хочет, чтобы Украина "простила" "Газпрому" выплаты, которые он доложен по решению Стокгольмского арбитража. Кузнец отметил, что еще в январе на трехсторонних консультациях с участием Европейской комиссии председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предложил "Нафтогазу" "нулевой вариант" по решению судебных споров, но украинскую сторону это не устраивает.

"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", – добавил Кузнец. 

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев потребовал провести трехсторонние газовые переговоры с "Газпромом" и представителями Евросоюза. Он также выразил подозрения о наличии неприемлемых условий в предложениях "Газпрома" о якобы готовности снизить цену на газ для Украины.


Подробнее о переговорах насчет транзита российского газа через территорию Украины читайте в материале "Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам" на сайте "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, Газпром, транзит, контракт, транзит газа, Бурмистрова

Вы сейчас просматриваете новость " Россия предложила Украине "решение" по газу: в "Газпроме" раскрыли подробности". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хранилища заполнены на 40%: сколько газа накопила Украина на зиму

Сегодня, 09:25

Импорт газа по реверсу из Европы сохраняется

Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией

16 июня, 14:41

Решение украино-российской газовой проблемы лежит больше в политической плоскости

Что будет с рынком топлива этим летом: обещают взлет цен и дефицит

16 июня, 07:19

Больше всего может подорожать газ для автомобилей

Гройсман о снижении цены на газ для населения: "Нафтогаз" выполнил требование Кабмина

14 июня, 20:54

Премьер подчеркнул, что всегда был на стороне людей

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Парад «крутых тачек» в Одессе. Фоторепортаж

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании: "Полиция куплена"

Пять морозных фильмов для жаркого лета

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Саакашвили показал свой дом под Киевом

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь