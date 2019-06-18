Россия предложила Украине "решение" по газу: в "Газпроме" раскрыли подробности

Российская сторона хочет "нулевого врианта" по Стокгольмскому арбитражу

Фото: "Нафтогаз Украины".

"Газпром" готов как на среднесрочный, так и краткосрочный контракт по транзиту газа через Украину после 2020 года, но условия еще обсуждаются. Об этом заявила генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

"Сроки могут быть самые различные. Мы гибки в наших подходах. Нас устроит и среднесрочный, и краткосрочный. Мы готовы обсуждать любые варианты... Чтобы нам построить балансировку наших объемов по всем коридорам, нам необходимо понимать, какие мощности будут востребованы, какое техническое давление, какие мощности нам держать на российской стороне по отношению к украинским коридорам. Для этого мы должны понимать, будем мы продавать газ или не будем. Или Украина будет закупать его где-то у третьих сторон... И это комплексный подход. Чтобы рассчитать все эти цифры, нам необходимо какое-то адекватное общение от наших контрагентов. Но здесь мы рассчитываем, что это также входит в интересы украинской стороны, что страна заинтересована и в продолжении транзита, и в наращивании объемов потребления по экономически более привлекательным ценам", – сказала Бурмистрова.

Начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец напомнил, что взамен Россия хочет, чтобы Украина "простила" "Газпрому" выплаты, которые он доложен по решению Стокгольмского арбитража. Кузнец отметил, что еще в январе на трехсторонних консультациях с участием Европейской комиссии председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предложил "Нафтогазу" "нулевой вариант" по решению судебных споров, но украинскую сторону это не устраивает.

"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", – добавил Кузнец.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев потребовал провести трехсторонние газовые переговоры с "Газпромом" и представителями Евросоюза. Он также выразил подозрения о наличии неприемлемых условий в предложениях "Газпрома" о якобы готовности снизить цену на газ для Украины.

Подробнее о переговорах насчет транзита российского газа через территорию Украины читайте в материале "Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам" на сайте "Сегодня".

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