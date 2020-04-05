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Россия приняла ограничения на экспорт зерна до июля

5 апреля, 19:55

Виктория Подолянец

Торговые ограничения на вывоз зерна будут действовать три месяца

Россия, экономика которой может существенно пострадать из-за пандемии, ввела квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы с 1 апреля до 30 июня. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на постановление правительства.

Размер квоты составляет 7 млн тонн. Документ подписан 31 марта.

Квота не распространяется на поставки зерна в страны ЕАЭС.

Правительство РФ установило, что распределяться квота будет "на основании подачи участниками внешнеторговой деятельности в установленном порядке в таможенные органы декларации на товары при вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза зерновых культур, в отношении которых применяется нетарифная квота".

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Российское правительство поручило обеспечить контроль помещения зерновых культур под таможенную процедуру экспорта в объеме, не превышающем объем квоты.

Минсельхозу РФ поручено публиковать в режиме реального времени информацию о выборке экспортерами объемов квоты и в этом же режиме представить в таможенные органы информацию о полной выборке квоты.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, уточняется в документе.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2019 году Украина собрала рекордный урожай, однако в 2020-м ситуация изменится в худшую сторону.

В конце февраля Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузы, что удивило экспертов.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН уже объявила, что сбои в глобальных цепочках поставок продовольствия могут начаться уже в апреле-мае.

Несмотря на это в украинском парламенте полагают, что продовольственной безопасности Украины ничто не угрожает, а оснований для запрета экспорта зерновых нет.

Новости "Сегодня" рассказывали о том, что украинские фермеры столкнутся с валютными колебаниями и перспективой объявления чрезвычайного положения. Будет ли нам что есть осенью и как повлияет вирус на посевную – смотрите в сюжете:

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Россия зерно экспорт карантин коронавирус

Источник: Интерфакс

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