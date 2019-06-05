Россия призвала Словакию подключиться к "потокам"

Премьеры России и Словакии обсудили сотрудничество относительно двух трубопроводов

Дмитрий Медведев и Петер Пеллегрини. Фото: Правительство России.

Москва и Братислава должны найти "состыковки и взаимовыгодные пункты сотрудничества" относительно подключения Словакии к проектам трубопроводов "Северный поток – 2", запуск которого отложили, и "Турецкий поток". Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.

По его словам, такое обсуждение между министрами двух стран уже ведется.

"Мы приглашаем еще раз наших друзей и партнеров из Словакии в этом участвовать", – отметил Медведев, добавив, что "каждое государство должно блюсти свои экономические интересы".

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При этом российский премьер сообщил, что Москва понимает обеспокоенность Братиславы относительно транзитных доходов Словакии в случае прекращения транзита российского газа в Европу через Украину.

В свою очередь Пеллегрини заявил, что реализация "Северного потока – 2" будет иметь влияние на словацкую газотранспортную инфраструктуру.

"Мы ищем возможности, как использовать существующую словацкую инфраструктуру и включить ее в транзит газа и в случае работы "Северного потока – 2". Также Словацкая Республика ищет возможности, чтобы наша транзитная инфраструктура могла быть включена в поставки газа, которые будут в будущем из "Турецкого потока", – сказал он.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

"Турецкий поток" – проект газопровода из Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года. Трубопровод протяженностью около 1,1 тыс. км будет состоять из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что попытки украинских властей противодействовать строительству газопровода "Северной поток – 2" будут "бесполезными", а газотранспортная система Украины "потеряет стратегическое значение без российского газа".

В свою очередь президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой подчеркнул, что противостоять строительству "Северного потока – 2" крайне важно для Украины.

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