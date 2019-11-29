Россия продает "свет" Украине дешевле, чем собственным гражданам

Цена поставок в Украину оказалась значительно ниже, чем для потребителей в Москве и области

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Российская государственная группа компаний "Интер РАО", которая занимает монопольное положение в экспортных поставках электроэнергии в течение 1-26 ноября продавала электроэнергию в Украине (на границе) по ценам 1,32-1,38 грн/кВт-ч, что на 17-20% ниже тарифов на электроэнергию для населения, проживающего в центральных административных единицах РФ, информирует портал ExPro.

Об этом свидетельствуют данные участников украинского рынка и информация сайта energybase.ru, на котором приведены значения тарифов на электроэнергию для потребителей России.

По данным источников на украинском рынке, в течение 1-26 ноября электроэнергия в Украину из РФ импортировалась по ценам 55-56 долларов за МВт⋅ч, что с учетом официального курса НБУ за соответствующий период равен 1,32-1,38 грн/кВт⋅час. Данные цены приведены без учета украинских налогов, в частности акциза и пошлины, которыми облагается импортируемая электроэнергия.

Реклама

Тарифы для населения России, проживающего в Москве и Московской области, по данным сайта energybase.ru (с учетом официального курса российского рубля к гривне Центрального банка РФ) и платящего по тарифу без использования электроплит и электроотопления, составляют 2,05 грн/кВт⋅час (с НДС) и 2,09 грн/кВт⋅час (с НДС) соответственно, а без НДС (ставка в России которого составляет 20%) – 1,64 грн/кВт⋅час и 1,68 грн/кВт⋅час.

Таким образом, цена на импортируемую из России электроэнергию ниже, чем тарифы для населения Москвы и Московской области РФ на 20% и 17% соответственно. Если сравнить цену на импортируемую в Украину электроэнергию с конечными тарифами для населения РФ (с НДС), то цена поставок в Украину ниже на 34-36%.

Как сообщалось, 18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла поправку по предложению депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса – изменения в закон "О рынке электроэнергии", которыми был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов. Импорт э/э из РФ на рынок "на сутки вперед" был разрешен и до этого, согласно закону "О рынке электроэнергии", и фактически мог осуществляться с 1 июля, но не осуществлялся.

Первые коммерческие поставки электроэнергии из России в ОЭС Украины начались с октября 2019 года. По данным НЭК "Укрэнерго", в октябре Украина импортировала из РФ 127,86 млн кВт⋅час.

6 ноября экс-президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский заявил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси вытеснил "Энергоатом" с рынка "на сутки вперед" из-за заявленных очень низких цен на э/э, что заставило компаний выйти на балансирующий рынок.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама